Η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, η Κεντρική Επιτροπή τον Οκτώβριο.

Παρόλο που η καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις έχει σταθεροποιηθεί χαμηλά, στην Κουμουνδούρου δεν χάνουν την αισιοδοξία τους και δεν κατεβάζουν ταχύτητα με τον Σωκράτη Φάμελλο να επιμένει στο κάλεσμά του για συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων.

Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να γίνει η αποτίμηση της παρουσίας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ και για να συζητηθεί ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Τον Οκτώβριο αναμένεται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή.

Τα ήρεμα νερά στο εσωτερικό του κόμματος δεν σκεπάζουν τα δύο βασικά προβλήματα: Ενδεχόμενη πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δεν θα τους περιλαμβάνει όλους, ενώ το ίδιο ισχύσει σε περίπτωση συμπόρευσης με τη Νέα Αριστερά.

Α.Σ.