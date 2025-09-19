Το ΜέΡα 25 μπορεί να εκπροσωπηθεί στην επόμενη Βουλή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Δεν είναι σύνηθες ένα κόμμα που μένει εκτός Βουλής να επιβιώσει πολιτικά και να επιστρέψει. Στην περίπτωση του ΜέΡA25, όμως, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αφού καταγράφεται σε ποσοστά άνω το 3% και μάλιστα, στις περισσότερες μετρήσεις, σε καλύτερη θέση από τη Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Με δεδομένο ότι ο Γ. Βαρουφάκης και το ΜέΡA25 δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία ούτε πρόσβαση στα ΜΜΕ, η ανθεκτικότητά τους επιβεβαιώνει ότι η συμβατική δημοσιότητα δεν αποτελεί πια αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός πολιτικού σχήματος και ενός πολιτικού αρχηγού.

Δεν αρκεί ως ερμηνεία ότι το μεγάλο παιχνίδι παίζεται στα social media αλλά σίγουρα ισχύει ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν επηρεάζεται από τους συστημικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης ούτε ενημερώνεται από τους κυρίαρχους "πομπούς".

Α.Σ.