Την επόμενη εβδομάδα, στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν χωρίς να αναμένεται ότι θα προκύψουν ειδήσεις.

Διπλωματικές πηγές προεξοφλούν ότι ο πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος θα έχουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 23 Σεπτεμβρίου, μια σύντομη συνάντηση, μισής ώρας, που μαζί με τη μετάφραση είναι λίγος χρόνος.

H συνάντηση θα γίνει για να επιβεβαιωθεί ότι παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας αλλά ο πήχης μπαίνει χαμηλά.

Από την άνοιξη εκκρεμεί ο καθορισμός ημερομηνίας για το ταξίδι του Κ. Μητσοτάκη στην Αγκυρα, προκειμένου να συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας, αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι οι συνθήκες ευνοούν την πραγματοποίησή του.

Α.Σ.