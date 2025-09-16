Ένωσε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον στήριξε ...αμήχανα.

Η αμφισβήτηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τον υπ. Υγείας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, με το Μέγαρο Μαξίμου να τον στηρίζει, αμήχανα.

Μέχρι που κατάφερε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνήσουν σε κάτι: Ο τομεάρχης Εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δ. Μάντζος ζήτησε να τον αποδοκιμάσουν από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ η Κουμουνδούρου έθεσε και θέμα παραίτησής του.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή, θυμίζοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστήριξε ότι δεν είναι αμερόληπτο και αξιόπιστο γιατί παίρνει πολιτικές αποφάσεις.

Παρά το θόρυβο που προκλήθηκε και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλυψε απόλυτα λέγοντας ότι απλώς εξέφρασε τον προβληματισμό του και δεν διαφοροποιήθηκε από τη θέση της κυβέρνησης που είναι ότι αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Αδ. Γεωργιάδης είναι πολιτικά παντοδύναμος και έχει ασυλία στο Μέγαρο Μαξίμου, ακόμη και όταν τους δημιουργεί προβλήματα.

Α.Σ.