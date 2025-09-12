Βρέθηκε ο «Νικήτας Νο2»

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος θα είναι ο νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ στη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η στήλη σας είχε ενημερώσει εγκαίρως ότι στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούσαν «Νικήτα Νο2» για τη θέση του εκλιπόντος Απ. Βεσυρόπουλου.

Ο ΠτΒ Νικήτας Κακλαμάνης έχει ικανοποιήσει πλήρως τις προσδοκίες στο πρωθυπουργικό επιτελείο, έχοντας απήχηση στη λαϊκή βάση και στηρίζοντας, παράλληλα, την ηγεσία, με διακριτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Ο «Νικήτας Νο 2», στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο, θα είναι ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Καραμανλικός, εκπρόσωπος της κοινωνικής δεξιάς, συνδεδεμένος με τον αγροτικό κόσμο, θα εκλεγεί σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις 19 Σεπτεμβρίου.

Στην πράξη θα φανεί αν θα γίνει τόσο δημοφιλής στο Μέγαρο Μαξίμου όσο ο ΠτΒ.

