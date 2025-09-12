Games
Η απουσία του Παπανδρέου από την ΔΕΘ

Τι λένε οι καχύποπτοι και τι αντιτείνουν οι φίλοι του.

Επειδή έλειπε από την εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη στο Ζάππειο, εύλογο είναι να προκαλεί εντύπωση η απουσία του από το Βελλίδειο, το Σάββατο, όταν θα εκφωνεί την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ομως, ο Γιώργος Παπανδρέου ποτέ δεν πήγαινε στην ΔΕΘ από τότε που έπαψε να είναι πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι φίλοι του το θυμούνται και το θυμίζουν για να απαντήσουν στα δηλητηριώδη σχόλια που ήδη γίνονται ότι "δεν βάζει πλάτη" και δεν στηρίζει ενεργά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σημειώνεται ότι αυτά δεν διακινούνται από το επιτελείο του Ν. Ανδρουλάκη.

Α.Σ.

