H διπλωματία του Δούκα

H διπλωματία του Δούκα
Ερώτημα πώς τη βλέπουν στην Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είναι ιδιαίτερα δραστήριος στο πεδίο της διπλωματίας και φαίνεται πως αποτελεί κεντρική επιλογή του να μην περιορίζεται στα στενά αυτοδιοικητικά καθήκοντα.

Δύο πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών:

Συνυπέγραψε στο Politico μαζί με τον Δήμαρχο Σόφιας, Βασίλ Τερζιέφ, κείμενο-καταγγελία για τη φυλάκιση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Εκανε συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Φάμελλο μαζί με τον Δήμαρχο Βηθλεέμ Μαχέρ Νικολά Καναβάτι και τον Παλαιστίνιο πρέσβη Γιούσεφ Ντόρκχομ.

Είχε προωθήσει ψήφισμα που υιοθετήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων υπέρ της άμεσης αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, ενώ τον Ιούνιο είχε γίνει στην Τεχνόπολη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Στο ερώτημα πώς τα βλέπουν όλα αυτά στην Χαριλάου Τρικούπη η απάντηση, τυπικά, δεν μπορεί παρά να είναι «θετικά».

Ουσιαστικά, όμως, δεν έχει διαπιστωθεί προσπάθεια προβολής ή στήριξης των πρωτοβουλιών του Δημάρχου Αθηνών.

Α.Σ.

