Ο Πληροφοριοδότης

Διάλογος μετ' εμποδίων για ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά

Ολο το παρασκήνιο.

Η ιδέα κατατέθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο και αφορά τη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου στο οποίο θα συμμετάσχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προκειμένου να καταλήξουν σε μια προγραμματική σύγκλιση μέχρι το τέλος του χρόνου.

Όμως, παρόλο που ο Αλέξης Χαρίτσης το βλέπει θετικά, δεν υπάρχει ομοθυμία ούτε εντός ΣΥΡΙΖΑ ούτε εντός Νέας Αριστεράς.

Το πιθανότερο είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει την πρόταση στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που θα δώσει στην ΔΕΘ.

Αλλά οι διαφωνίες είναι ισχυρές και δύσκολα θα αρθούν.

Α.Σ.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

