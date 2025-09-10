Διάλογος μετ' εμποδίων για ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά

Ολο το παρασκήνιο.

Η ιδέα κατατέθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο και αφορά τη δημιουργία ενός φόρουμ διαλόγου στο οποίο θα συμμετάσχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προκειμένου να καταλήξουν σε μια προγραμματική σύγκλιση μέχρι το τέλος του χρόνου.

Όμως, παρόλο που ο Αλέξης Χαρίτσης το βλέπει θετικά, δεν υπάρχει ομοθυμία ούτε εντός ΣΥΡΙΖΑ ούτε εντός Νέας Αριστεράς.

Το πιθανότερο είναι ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει την πρόταση στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που θα δώσει στην ΔΕΘ.

Αλλά οι διαφωνίες είναι ισχυρές και δύσκολα θα αρθούν.

Α.Σ.