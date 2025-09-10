ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά το σκέφτονται για τα μέτρα Μητσοτάκη

Αποφάσεις μετά από συνεδριάσεις ΚΟ για τη στάση στην ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή.

Στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν ήδη αποφασίσει ότι το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει όταν έρθουν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ (φοροελαφρύνσεις κοκ) με το επιχείρημα ότι στηρίζουν ο,τιδήποτε είναι καλό για την κοινωνία, ακόμη και όταν διαφωνούν με την αρχιτεκτονική του οικονομικού σχεδίου.

Στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά δεν έχουν γίνει ακόμη οι σχετικές συζητήσεις. Μετά την ΔΕΘ θα συνεδριάσουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες και θα συζητήσουν οι πρόεδροι των κομμάτων με τους συνεργάτες τους, προκειμένου να καταλήξουν.

Στην Κουμουνδούρου η τάση είναι προς το «ναι», στη Νέα Αριστερά είναι πιο μπερδεμένο το εσωκομματικό τοπίο.

Α.Σ.