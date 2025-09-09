«Ναι» από το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για τα μέτρα

Ο Κ. Μητσοτάκης έχει καταγγείλει προληπτικά τον Ν. Ανδρουλάκη για «ασυνέπεια» προβλέποντας θετική ψήφο μετά από κριτική.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα υπερψηφίσει τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μένοντας σταθερό στη θέση ότι στηρίζει ο,τιδήποτε θετικό για την κοινωνία.

Παρόλο που οι οικονομικές προτάσεις που θα παρουσιάσει ο Ν. Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο είναι διαφορετικές, το σήμα που θα δώσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή είναι ότι δεν ακολουθεί τακτική «όχι σε όλα».

Ο Κ. Μητσοτάκης έχει καταγγείλει προληπτικά τον Ν. Ανδρουλάκη για «ασυνέπεια» προβλέποντας θετική ψήφο μετά από κριτική.

Α.Σ.