Η δυσκολία του Σ. Φάμελλου με τον Αλ. Τσίπρα

Σύσκεψη στην Κουμουνδούρου για τη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ.

Οπως και να τεθεί, θα είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Πέμπτη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα κληθεί να απαντήσει για τη σεναριολογία σχετικά με τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν είναι απλό. Και ίσως η σύσκεψη που θα γίνει σήμερα στην Κουμουνδούρου γι αυτό το θέμα, όπως πληροφορείται η στήλη, θα επαναληφθεί. Την Τετάρτη το απόγευμα θα μιλήσει στο Βελλίδειο ο Σωκράτης Φάμελλος, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τότε στο επιτελείο του θα γίνονται ζυμώσεις.

Α.Σ.