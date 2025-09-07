Games
Τρεις λέξεις που δεν ακούστηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ

Τρεις λέξεις που δεν ακούστηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ
Καρτέλ, υπερκέρδη, Γάζα.

Στην ομιλία του στο Βελλίδειο, ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε καθόλου στην πάταξη της ακρίβειας και, επομένως, στη λειτουργία των καρτέλ που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και την πτώση των τιμών.

Επίσης, δεν τον απασχόλησαν τα υπερκέρδη τραπεζών, σουπερμάρκετ, εταιρειών ενέργειας και άλλων επιχειρηματικών κολοσσών που μένουν ανενόχλητοι από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Και εννοείται ότι, μιλώντας για θέματα εξωτερικής πολιτικής, εμφανίστηκε ως εγγυητής της παρουσίας της χώρας στον πυρήνα της ΕΕ, θυμίζοντας ότι το 2015 οι σχέσεις Αθήνας Βρυξελλών δοκιμάστηκαν σκληρά.

Για τη γενοκτονία στην Γάζα, ούτε λέξη...

Α.Σ.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

