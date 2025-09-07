Τρεις λέξεις που δεν ακούστηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ

Καρτέλ, υπερκέρδη, Γάζα.

Στην ομιλία του στο Βελλίδειο, ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε καθόλου στην πάταξη της ακρίβειας και, επομένως, στη λειτουργία των καρτέλ που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό και την πτώση των τιμών.

Επίσης, δεν τον απασχόλησαν τα υπερκέρδη τραπεζών, σουπερμάρκετ, εταιρειών ενέργειας και άλλων επιχειρηματικών κολοσσών που μένουν ανενόχλητοι από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Και εννοείται ότι, μιλώντας για θέματα εξωτερικής πολιτικής, εμφανίστηκε ως εγγυητής της παρουσίας της χώρας στον πυρήνα της ΕΕ, θυμίζοντας ότι το 2015 οι σχέσεις Αθήνας Βρυξελλών δοκιμάστηκαν σκληρά.

Για τη γενοκτονία στην Γάζα, ούτε λέξη...

Α.Σ.