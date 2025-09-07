Ο πιο χαρούμενος υπουργός

Απολύτως ταυτισμένοι Κ. Μητσοτάκης - Αδ. Γεωργιάδης.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελλίδειο ενθουσίασε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που θεωρεί ότι ο Κ. Μητσοτάκης εγκωμίασε το έργο του για τη βελτίωση του ΕΣΥ και το ενέταξε στα βασικά επιτεύγματα της κυβέρνησης.

Εσπευσε να εκφράσει και δημόσια την ικανοποίησή του για να μην αφήσει καμία αμφιβολία ότι ο ίδιος δεν είναι ένα από τα 62 μέλη της κυβέρνησης αλλά «Ο υπουργός».

Βέβαια, η ταύτιση με τον πρωθυπουργό σε τέτοιο βαθμό σημαίνει εκτός από μερίδιο στη δόξα και συνυπευθυνότητα στην αποτυχία. Το σχόλιο ανήκει σε συνάδελφό του που δεν αισθάνεται τόσο κοντά στον Κ. Μητσοτάκη.

Α.Σ.