Ο πιο χαρούμενος υπουργός

Ο πιο χαρούμενος υπουργός
Απολύτως ταυτισμένοι Κ. Μητσοτάκης - Αδ. Γεωργιάδης.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελλίδειο ενθουσίασε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που θεωρεί ότι ο Κ. Μητσοτάκης εγκωμίασε το έργο του για τη βελτίωση του ΕΣΥ και το ενέταξε στα βασικά επιτεύγματα της κυβέρνησης.

Εσπευσε να εκφράσει και δημόσια την ικανοποίησή του για να μην αφήσει καμία αμφιβολία ότι ο ίδιος δεν είναι ένα από τα 62 μέλη της κυβέρνησης αλλά «Ο υπουργός».

Βέβαια, η ταύτιση με τον πρωθυπουργό σε τέτοιο βαθμό σημαίνει εκτός από μερίδιο στη δόξα και συνυπευθυνότητα στην αποτυχία. Το σχόλιο ανήκει σε συνάδελφό του που δεν αισθάνεται τόσο κοντά στον Κ. Μητσοτάκη.

Α.Σ.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Άδωνις Γεωργιάδης: Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ

Πολιτική
ΚΚΕ: Κανείς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις Γεωργιάδη ούτε να εκπλαγεί από τη χυδαιότητα των αναρτήσεών του

Πολιτική
Επίθεση Πολάκη σε Γεωργιάδη: Αχαΐρευτος είσαι εσύ, λαδέμπορα

Πολιτική
Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

Πολιτική

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

