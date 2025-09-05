Η Ζωή «πήρε την ντουντούκα» (Βίντεο)

«Βροντερό» παρών της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη διαμαρτυρία των ένστολων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στο πλευρό των ένστολων, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. Και έκανε κάτι περισσότερο από αισθητή την παρουσία της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν δίπλα στους πυροσβέστες και φώναζε τα συνθήματα. «Κυριάκο Μητσοτάκη άκουσε καλέ, εσύ στο ελικόπτερο κι εμείς μεσ’ τη φωτιά. 3.500 είναι τα κενά και εσύ πετάς χαρταετό μαζί με τον Τουρνά», φώναζε.

Μάλιστα, κάποια στιγμή ακούστηκε να φωνάζει στους πυροσβέστες «κουραστήκατε;», για να της απαντήσουν «όχι» και να αρχίσουν πάλι τα συνθήματα.

{https://www.facebook.com/passyp2019/videos/746537238141549/}