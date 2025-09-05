Games
ΔΕΘ: Στον Λευκό Πύργο οι ένστολοι - Εικόνες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

ΔΕΘ: Στον Λευκό Πύργο οι ένστολοι - Εικόνες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Τα εργασιακά και θεσμικά τους δικαιώματα ζητούν οι ένστολοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Σύσσωμες οι ενώσεις των ενστόλων απευθύνθηκαν στο κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ.

Αυτή την ώρα οι ένστολοι πραγματοποιούν πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο, προβάλλοντας τα αιτήματά τους για τα εργασιακά και θεσμικά τους δικαιώματα. Θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Τρεις μεγάλες παράλληλες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε διαφορετικά σημεία του κέντρου, με κοινό προορισμό την περιοχή της ΧΑΝΘ.

Το παρών στη συγκέντρωση των ενστόλων έδωσε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

sygkentrvsi1_c7c39.jpg

sygkentrwsi4_4959f.jpg

sygkentrwsi5_d2fed.jpg

sygkentrwsi2_de167.jpg

sygkentrvsi1_7306a.jpg

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

«Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» και «Νέος Πατριωτισμός» η πρόταση Τσίπρα από Θεσσαλονίκη

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στην 89η ΔΕΘ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο ληστές που μπούκαραν σε σπίτι και επιτέθηκαν με σύριγγες σε αστυνομικούς

Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας (Βίντεο)

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

