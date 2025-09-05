ΔΕΘ: Στον Λευκό Πύργο οι ένστολοι - Εικόνες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Τα εργασιακά και θεσμικά τους δικαιώματα ζητούν οι ένστολοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Σύσσωμες οι ενώσεις των ενστόλων απευθύνθηκαν στο κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ.

Αυτή την ώρα οι ένστολοι πραγματοποιούν πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Λευκό Πύργο, προβάλλοντας τα αιτήματά τους για τα εργασιακά και θεσμικά τους δικαιώματα. Θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Τρεις μεγάλες παράλληλες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε διαφορετικά σημεία του κέντρου, με κοινό προορισμό την περιοχή της ΧΑΝΘ.

Το παρών στη συγκέντρωση των ενστόλων έδωσε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.