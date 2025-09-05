Η συγκίνηση του Αλέξη Τσίπρα όταν αναφέρθηκε στην Αθηνά Παπαχρήστου

Δείτε την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στην αξέχαστη Αθηνά Παπαχρήστου.

Τις σκέψεις του για την Ελλάδα του αύριο ανέπτυξε στο Συνέδριο του Economist ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως είπε χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας, ωστόσο, προς το τέλος της ομιλίας του αναφέρθηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στην Αθηνά Παπαχρήστου. Ήταν η γυναίκα που έδωσε όλες τις οικονομίες της για την αγορά ενός ασθενοφόρου.

Μάλιστα είπε με νόημα: « …Από την άλλη όμως υπάρχει και, που πρέπει να αναδείξουμε. Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου. Του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης αγρότισσας Αθηνάς Παπαχρήστου, από το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου. Για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της. Αυτή είναι η Ελλάδα!».

Δείτε το βίντεο (12:24)

Κ.Σ.