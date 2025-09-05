Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Η συγκίνηση του Αλέξη Τσίπρα όταν αναφέρθηκε στην Αθηνά Παπαχρήστου

Η συγκίνηση του Αλέξη Τσίπρα όταν αναφέρθηκε στην Αθηνά Παπαχρήστου
Δείτε την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στην αξέχαστη Αθηνά Παπαχρήστου.

Τις σκέψεις του για την Ελλάδα του αύριο ανέπτυξε στο Συνέδριο του Economist ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως είπε χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας, ωστόσο, προς το τέλος της ομιλίας του αναφέρθηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στην Αθηνά Παπαχρήστου. Ήταν η γυναίκα που έδωσε όλες τις οικονομίες της για την αγορά ενός ασθενοφόρου.

Μάλιστα είπε με νόημα: « …Από την άλλη όμως υπάρχει και, που πρέπει να αναδείξουμε. Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου. Του γνήσιου πατριωτισμού.
Η Ελλάδα της αξέχαστης αγρότισσας Αθηνάς Παπαχρήστου, από το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου. Για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της. Αυτή είναι η Ελλάδα!».

Δείτε το βίντεο (12:24)

Κ.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά

Κυβερνητικές πηγές για Τσίπρα: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά

Πολιτική
«Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» και «Νέος Πατριωτισμός» η πρόταση Τσίπρα από Θεσσαλονίκη

«Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης» και «Νέος Πατριωτισμός» η πρόταση Τσίπρα από Θεσσαλονίκη

Πολιτική
Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας (Βίντεο)

Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας (Βίντεο)

Πολιτική
Τσουκαλάς: Η ΝΔ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον κ. Τσίπρα

Τσουκαλάς: Η ΝΔ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τον κ. Τσίπρα

Πολιτική

NETWORK

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr
Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

Γυμναστική: Πότε να φάτε για να κάψετε περισσότερο λίπος

healthstat.gr
Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr