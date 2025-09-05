Ο Χ. Δούκας στη Θεσσαλονίκη - απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, μακριά από τον Αλ. Τσίπρα

Το Σάββατο θα πάρει μέρος στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ και θα βρίσκεται έξω από το Βελλίδειο.

O Δήμαρχος Αθηναίων βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ. Θα έχει επίσης συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς παράγοντες της βόρειας Ελλάδας και με κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Το Σάββατο θα πάρει μέρος στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ και θα βρίσκεται έξω από το Βελλίδειο, την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργός, ως διαδηλωτής μαζί με άλλους αυτοδιοικητικούς.

Για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist δεν αναζήτησε πρόσκληση ούτε εκδήλωσε οποιοδήποτε ενδιαφέρον. «Τι σχέση έχει μ αυτό;» διερωτάται συνεργάτης του όταν δέχεται τη σχετική ερώτηση.

Δηλαδή, μακριά και ούτε αγαπημένοι. Αδιαφορία και ψυχρότητα.

Α.Σ.