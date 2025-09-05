Games
Ο Χ. Δούκας στη Θεσσαλονίκη - απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, μακριά από τον Αλ. Τσίπρα

Ο Χ. Δούκας στη Θεσσαλονίκη - απέναντι στον Κ. Μητσοτάκη, μακριά από τον Αλ. Τσίπρα Φωτογραφία: Menelaos Myrillas / SOOC/ΑΡΧΕΙΟ
Το Σάββατο θα πάρει μέρος στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ και θα βρίσκεται έξω από το Βελλίδειο.

O Δήμαρχος Αθηναίων βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ. Θα έχει επίσης συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς παράγοντες της βόρειας Ελλάδας και με κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Το Σάββατο θα πάρει μέρος στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ και θα βρίσκεται έξω από το Βελλίδειο, την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργός, ως διαδηλωτής μαζί με άλλους αυτοδιοικητικούς.

Για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist δεν αναζήτησε πρόσκληση ούτε εκδήλωσε οποιοδήποτε ενδιαφέρον. «Τι σχέση έχει μ αυτό;» διερωτάται συνεργάτης του όταν δέχεται τη σχετική ερώτηση.

Δηλαδή, μακριά και ούτε αγαπημένοι. Αδιαφορία και ψυχρότητα.

Α.Σ.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

