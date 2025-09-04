Games
Καστανίδης, Γιαννούλης και Αχτσιόγλου στο ίδιο τραπέζι

Καστανίδης, Γιαννούλης και Αχτσιόγλου στο ίδιο τραπέζι
Με έντονο το άρωμα της συνεργασίας...

Σε επίκεντρο πολιτικών εξελίξεων αλλά και ζυμώσεων φαίνεται ότι μετατρέπεται τον φετινό Σεπτέμβρη η Θεσσαλονίκη καθώς πέρα από τις πολυαναμενόμενες ομιλίες των ενεργεία – αλλά και όχι μόνο- πολιτικών αρχηγών, στην συμπρωτεύουσα θα λάβουν χώρα και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με έντονο το άρωμα της συνεργασίας.

Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη στις 18:00 στο Βασιλικό Θέατρο θα κάτσουν δίπλα – δίπλα η Έφη Αχτσιόγλου, ο Χρήστος Γιαννούλης αλλά και το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Καστανίδης. Αφορμή είναι η εκδήλωση που πραγματοποιεί η Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης για τον νέο πειθαρχικό κώδικα που προωθεί η κυβέρνηση.

Πέρα από τη διάθεση όλων των συμμετεχόντων για συγκλίσεις και συνεργασίες που είναι ήδη γνωστή, εμείς να σημειώσουμε την παρουσία του κ. Γιαννούλη αλλά και όλων των βουλευτών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Αλλά πέρα από τα γεγονότα υπάρχει και ένα ανοιχτό ερώτημα: Τι απέγιναν όλες οι εσωκομματικές πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη προς όλους όσους συμμετέχουν σε παρόμοιες εκδηλώσεις; Είχαν καταγραφεί πολύ έντονες αντιδράσεις στο παρελθόν. Θυμίζουμε τις αναταράξεις που είχε προκαλέσει η συμμετοχή του κ. Χριστοδουλάκη στη κοινή εκδήλωση με την Έφη Αχτσιόγλου και τον Διονύση Τεμπονέρα.

Μπ. Γ.

