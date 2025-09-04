Το «μπιφ» Γερουλάνου - Δούκα και η επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ

Το σχόλιο που αξιοποίησε η Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ για να «καρφώσει» τον Δήμαρχο Αθηναίων.

Ήταν αναπάντεχο και κάπως παράξενο ότι ο Παύλος Γερουλάνος άφησε να εννοηθεί ότι ο Χάρης Δούκας καθυστέρησε να ασχοληθεί με τα αυτοδιοικητικά του καθήκοντα λόγω της συμμετοχής του στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Ήταν τόσο άκαιρο και αιχμηρό το σχόλιο του βουλευτή Α Αθήνας του ΠΑΣΟΚ που το αξιοποίησε η Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ για να «καρφώσει» τον Δήμαρχο Αθηναίων που βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την κυβέρνηση με αφορμή το άνοιγμα της Β. Ολγας.

{https://x.com/omadaalithias/status/1963274347516174470}

Ο Χάρης Δούκας δεν έκρυψε τη στενοχώρια του και την ενόχλησή του. Μάλιστα, συνέδεσε τα «φίλια πυρά» με την ημέρα ενότητας για το κόμμα τους, της 3ης Σεπτέμβρη, για να καταδείξει ότι η παρέμβασητου πρώην υπουργού πυροδοτεί εσωστρέφεια την πλέον ακατάλληλη στιγμή .

Το ερώτημα είναι «γιατί τώρα». Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο διεκδικητών της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένος αλλά δεν είναι εύκολο να ερμηνευτεί η κίνηση του Π. Γερουλάνου εναντίον του Χ. Δούκα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Η Αννα Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, μιλώντας στο Action 24, στήριξε απόλυτα τον Δήμαρχο Αθηναίων στις επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση.

Άλλοι πιστεύουν ότι ο Π. Γερουλάνος βιάζεται να δείξει ότι αυτός είναι ο φυσικός διάδοχος του Ν. Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και άλλοι θεωρούν ότι απλώς είναι νευρικός και δεν έχει μεγάλη στρατηγική παρά μόνο βραχυπρόθεσμη τακτική.

Και οι δύο πλευρές θέλουν να πέσουν οι τόνοι. Στην Χαριλάου Τρικούπη, λογικά, το απολαμβάνουν.

Α.Σ.