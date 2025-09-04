Ο Βενιζέλος σε μεγάλα κέφια

Τι κατάλαβαν για τις προθέσεις του βουλευτές που συζήτησαν μαζί του.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος στην εκδήλωση, στο Ζάππειο, για την 3η Σεπτέμβρη. Τόσο χαμογελαστός, ομιλητικός και χαρούμενος που πολλοί ξαφνιάστηκαν.

Η επαφή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν περισσότερο από θερμή, ενώ για πολλά λεπτά συζητούσε με την Άννα Διαμαντοπούλου αλλά και με στελέχη της νεότερης γενιάς του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ήθελαν να φωτογραφηθούν και να ανταλλάξουν σκέψεις μαζί του.

Το συμπέρασμα που έβγαλαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είχαν την ευκαιρία να του μιλήσουν για λίγο είναι ότι θα είναι παρών και δραστήριος στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές.

Η καταγγελτική για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις παρέμβασή του μετά την ψηφοφορία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η αρχή.

Α.Σ.