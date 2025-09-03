Βελόπουλος κατά Καιρίδη με Όρμπαν και Σόρος

Το προφανές είναι ότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι όταν υιοθετείται η ατζέντα της ακροδεξιάς από την κεντροδεξιά-δεξιά δεν ανακόπτονται οι διαρροές προς τα δεξιά αλλά, αντίθετα, ενισχύεται η ακροδεξιά.

Περήφανος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για την επίθεσή του εναντίον του πρώην υπουργού Μετανάστευσης Δημήτρη Καιρίδη, από το βήμα της Βουλής. Τον έβρισε ως "τενεκέ", τον συκοφάντησε ως κολλητό του Τζωρτζ Σόρος που στηρίζει ύποπτες ΜΚΟ στο προσφυγικό και μετά έκανε ανάρτηση για να προβάλλει το μπούλινγκ στον βουλευτή βορείου τομέα της Β Αθήνας με τη ΝΔ.

Με την ευκαιρία ο Βελόπουλος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Β. Ορμπαν καλώντας την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις δικές του αντιμεταναστευτικές μεθόδους, που ξεπερνούν το δόγμα Βορίδη-Πλεύρη.

Το πιθανότερο είναι ότι ο Καιρίδης τον εξόργισε ζητώντας από τον υπουργό Μετανάστευσης Θ. Πλεύρη να επανεξετάσει τη διάταξη για τη μη νομιμοποίηση ακόμη και μεταναστών που ζουν και εργάζονται για επτά χρόνια στη χώρα μας.

Και το προφανές είναι ότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι όταν υιοθετείται η ατζέντα της ακροδεξιάς από την κεντροδεξιά-δεξιά δεν ανακόπτονται οι διαρροές προς τα δεξιά αλλά, αντίθετα, ενισχύεται η ακροδεξιά.

Στην Γερμανία τα ξέρουν καλά αυτά.

{https://x.com/velopky/status/1962844699384844584}

Α.Σ.