Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Βελόπουλος κατά Καιρίδη με Όρμπαν και Σόρος

Βελόπουλος κατά Καιρίδη με Όρμπαν και Σόρος
Το προφανές είναι ότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι όταν υιοθετείται η ατζέντα της ακροδεξιάς από την κεντροδεξιά-δεξιά δεν ανακόπτονται οι διαρροές προς τα δεξιά αλλά, αντίθετα, ενισχύεται η ακροδεξιά.

Περήφανος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για την επίθεσή του εναντίον του πρώην υπουργού Μετανάστευσης Δημήτρη Καιρίδη, από το βήμα της Βουλής. Τον έβρισε ως "τενεκέ", τον συκοφάντησε ως κολλητό του Τζωρτζ Σόρος που στηρίζει ύποπτες ΜΚΟ στο προσφυγικό και μετά έκανε ανάρτηση για να προβάλλει το μπούλινγκ στον βουλευτή βορείου τομέα της Β Αθήνας με τη ΝΔ.

Με την ευκαιρία ο Βελόπουλος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Β. Ορμπαν καλώντας την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις δικές του αντιμεταναστευτικές μεθόδους, που ξεπερνούν το δόγμα Βορίδη-Πλεύρη.

Το πιθανότερο είναι ότι ο Καιρίδης τον εξόργισε ζητώντας από τον υπουργό Μετανάστευσης Θ. Πλεύρη να επανεξετάσει τη διάταξη για τη μη νομιμοποίηση ακόμη και μεταναστών που ζουν και εργάζονται για επτά χρόνια στη χώρα μας.

Και το προφανές είναι ότι για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι όταν υιοθετείται η ατζέντα της ακροδεξιάς από την κεντροδεξιά-δεξιά δεν ανακόπτονται οι διαρροές προς τα δεξιά αλλά, αντίθετα, ενισχύεται η ακροδεξιά.

Στην Γερμανία τα ξέρουν καλά αυτά.

{https://x.com/velopky/status/1962844699384844584}

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

8 συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

8 συμβουλές για ανακούφιση των κουρασμένων ματιών από τις οθόνες

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόσες φορές πρέπει να πηγαίνετε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Πόνος στη μέση: Ακολουθήστε το πρόγραμμα άσκησης 15 λεπτών της Mayo Clinic

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Τα ροφήματα που προκαλούν τριχόπτωση και αραίωση μαλλιών

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Υπουργείο Μετανάστευσης ή Ξενηλασίας;

Υπουργείο Μετανάστευσης ή Ξενηλασίας;

Opinions
Οι «αιχμές» Καιρίδη για το μεταναστευτικό

Οι «αιχμές» Καιρίδη για το μεταναστευτικό

Πολιτική
Βελόπουλος υμνεί Τραμπ και Νετανιάχου

Βελόπουλος υμνεί Τραμπ και Νετανιάχου

Ο Πληροφοριοδότης
«Βόμβα» στα θεμέλια της Ευρώπης η μείωση των γεννήσεων - Πυλώνας το μεταναστευτικό

«Βόμβα» στα θεμέλια της Ευρώπης η μείωση των γεννήσεων - Πυλώνας το μεταναστευτικό

Διεθνή

NETWORK

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

healthstat.gr
Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

healthstat.gr
ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

healthstat.gr
Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

healthstat.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr