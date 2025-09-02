Games
Νέα «γραμμή» ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα

Οσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον πρώην πρωθυπουργό απέχουν από τη θεωρία της Ζωής Κωνσταντοπούλου («του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας») αλλά, επί της ουσίας, όχι και πάρα πολύ.

Μέχρι τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάθε φορά που δεχόταν ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, περιοριζόταν στην επισήμανση ότι πρόκειται για εσωκομματικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή η αποφευκτική στάση φαίνεται πως αλλάζει και υιοθετείται μια πιο επιθετική «γραμμή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στη συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, ταύτισε το σύστημα Τσίπρα με το σύστημα Μητσοτάκη, από την άποψη της αντιμετώπισης των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

«Και τα δύο αυτά συστήματα απέδειξαν ένα πράγμα: Δεν έχουν κανέναν ηθικό φραγμό. Στον βωμό του να κατακτήσουν και να διατηρήσουν την εξουσία, είναι ικανοί για όλα».

(...)

«Μιλάμε για κλειστά συστήματα εξουσίας που δεν θέλουν να λογοδοτούν, όταν δέκα χρόνια τώρα «βλέπουμε παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, ατιμωρησία, επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και μια οικονομία που δεν πηγαίνει μπροστά -όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης που και αυτές πέρασαν δύσκολα αλλά κάνουν βήματα μπροστά με διαφάνεια».

Α.Σ.

