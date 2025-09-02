Με την Ούρσουλα ή με τον Μερτς;

Τι λέει ο πρωθυπουργός.

Η αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας, διχάζει την ΕΕ και θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, αιτία εντάσεων και άσκησης πίεσης προς τα κράτη-μέλη να πάρουν θέση.

Η αντιπαράθεση του Βερολίνου (κατά της αποστολής) με την πρόεδρο της Κομισιόν (υπέρ της αποστολής) είναι η αρχή της ανάπτυξης ενός σκληρού διλήμματος στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν όλοι οι εταίροι.

Θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν τίθεται θέμα αποστολής Ελλήνων στρατιωτών. Όμως, αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα δυσαρεστήσει την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην οποία έχει επενδύσει πολιτικά και με την οποία τον συνδέουν δεσμοί αμοιβαίας στήριξης.

Α.Σ.