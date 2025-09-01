Μέχρι τέλους ο Χ. Δούκας για την Β. Όλγας

Συνεργάτες του διαμηνύουν ότι θα κρατήσει το λόγο του και θα εφαρμόσει την προεκλογική του δέσμευση παρά τα εμπόδια τα οποία αποδίδουν σε απόφαση του Μαξίμου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα κλιμακώσει την αντίδρασή του στις επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση για το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας. Όχι μόνο θα επαναλάβει ότι δεν κάνει πίσω, αλλά τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστή η υποστήριξη του σχεδίου του από έγκριτους επιστήμονες, ενώ προετοιμάζονται και πρωτοβουλίες δημοτών.

Συνεργάτες του διαμηνύουν ότι ο Χάρης Δούκας θα κρατήσει το λόγο του και θα εφαρμόσει την προεκλογική του δέσμευση παρά τα εμπόδια τα οποία αποδίδουν σε απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου.

Α.Σ.