Μέτωπο Δούκα-ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Αθηναίων

Ο Χάρης Δούκας και ο Κώστας Ζαχαριάδης έχουν συγκροτήσει μια προοδευτική συμμαχία στον Δήμο Αθηναίων που δεν επηρεάζεται από την απόσταση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Συνήθως, καταφέρνουν να ενώσουν όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, όπως συνέβη με το ψήφισμα για το παλαιστινιακό που υποστηρίχθηκε και από το ΚΚΕ και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Με αφορμή τη σύγκρουση του Δημάρχου Αθηναίων με τρεις υπουργούς για την Βασιλίσσης Όλγας, ο Κ. Ζαχαριάδης δήλωσε δημόσια τη στήριξή του στον Χάρη Δούκα με εμφατικό τρόπο.

Δεν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά αρέσουν στην Χαριλάου Τρικούπη

