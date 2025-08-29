Ο Φιντάν φέρνει κοντά Γεραπετρίτη - Δένδια

Μπροστά στην τουρκική απειλή αμβλύνονται οι ενδοκυβερνητικές διαφορές.

Είναι γνωστό ότι ο ΥΠΑΜ Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο στόχαστρο της Αγκυρας από τότε που αναμετρήθηκε δημόσια με τον Μ. Τσαβούσογλου υπερασπιζόμενος τις ελληνικές θέσεις.

Η νέα επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν δεν αποτελεί έκπληξη παρά μόνο ως προς την οξύτητα. Το γεγονός ότι του απάντησε αμέσως ο Ελληνας ομόλογός του Γ. Γεραπετρίτης, με κεντρικό μήνυμα ότι «δεν δεχόμαστε υποδείξεις», δείχνει ότι μπροστά στην τουρκική απειλή αμβλύνονται οι ενδοκυβερνητικές διαφορές.

Γεραπετρίτης και Φιντάν έχουν καλλιεργήσει μια καλή σχέση, την οποία ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αγνόησε για να υπερασπιστεί τον υπουργό Άμυνας, με τον οποίο βρίσκονται σε απόσταση.

Η άμεση και αυστηρή αντίδραση του ΥΠΕΞ ικανοποιεί τους περισσότερους στο εσωτερικό της ΝΔ.



Α.Σ.