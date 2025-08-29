Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Ο Φιντάν φέρνει κοντά Γεραπετρίτη - Δένδια

Ο Φιντάν φέρνει κοντά Γεραπετρίτη - Δένδια
Μπροστά στην τουρκική απειλή αμβλύνονται οι ενδοκυβερνητικές διαφορές.

Είναι γνωστό ότι ο ΥΠΑΜ Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο στόχαστρο της Αγκυρας από τότε που αναμετρήθηκε δημόσια με τον Μ. Τσαβούσογλου υπερασπιζόμενος τις ελληνικές θέσεις.

Η νέα επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν δεν αποτελεί έκπληξη παρά μόνο ως προς την οξύτητα. Το γεγονός ότι του απάντησε αμέσως ο Ελληνας ομόλογός του Γ. Γεραπετρίτης, με κεντρικό μήνυμα ότι «δεν δεχόμαστε υποδείξεις», δείχνει ότι μπροστά στην τουρκική απειλή αμβλύνονται οι ενδοκυβερνητικές διαφορές.

Γεραπετρίτης και Φιντάν έχουν καλλιεργήσει μια καλή σχέση, την οποία ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αγνόησε για να υπερασπιστεί τον υπουργό Άμυνας, με τον οποίο βρίσκονται σε απόσταση.

Η άμεση και αυστηρή αντίδραση του ΥΠΕΞ ικανοποιεί τους περισσότερους στο εσωτερικό της ΝΔ.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

ΕΣΥ: Ο πίνακας της ντροπής - Η αλήθεια για τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Λιπώδες ήπαρ: Η σιωπηλή απειλή για την καρδιά

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Οι τροφές που βλάπτουν την υγεία των ανδρών

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Τι έδειξε η μεγαλύτερη μελέτη πάνω στη χρήση της κάνναβης

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Απειλητικός Φιντάν: Μην δημιουργούν κρίσεις που μπορούν να έχουν γεωστρατηγικό κόστος - Η απάντηση της Αθήνας

Απειλητικός Φιντάν: Μην δημιουργούν κρίσεις που μπορούν να έχουν γεωστρατηγικό κόστος - Η απάντηση της Αθήνας

Πολιτική
Νέες προκλήσεις Φιντάν κατά Ελλάδας και Δένδια: «Μπορούν να πληρώσουν με γεωστρατηγικό κόστος»

Νέες προκλήσεις Φιντάν κατά Ελλάδας και Δένδια: «Μπορούν να πληρώσουν με γεωστρατηγικό κόστος»

Διεθνή
Αδιανόητη η στοχοποίηση Δένδια από Φιντάν - Θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

Αδιανόητη η στοχοποίηση Δένδια από Φιντάν - Θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

Ο Πληροφοριοδότης
Ταξίδι Δένδια στην Κοπεγχάγη για την Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε.

Ταξίδι Δένδια στην Κοπεγχάγη για την Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε.

Πολιτική

NETWORK

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

Γιάννης Τριήρης: Η ανάγκη για υπερεργασία δεν θα πρέπει να νομιμοποιηθεί

ienergeia.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

ienergeia.gr
Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

ienergeia.gr
Πώς να χάσετε τα κιλά των καλοκαιρινών διακοπών

Πώς να χάσετε τα κιλά των καλοκαιρινών διακοπών

healthstat.gr
3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

healthstat.gr
7 πράγματα που ποτέ δεν κάνουν οι δερματολόγοι για υγιές δέρμα

7 πράγματα που ποτέ δεν κάνουν οι δερματολόγοι για υγιές δέρμα

healthstat.gr