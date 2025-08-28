Games
Απευθείας ανάθεση Μαξίμου σε ελβετική εταιρία

Απευθείας ανάθεση Μαξίμου σε ελβετική εταιρία
Η Golden Gate Partners Sàrl συστάθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2025 και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτικής σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Στη νεοσύστατή ελβετική εταιρεία Golden Gate Partners Sàrl του Έλληνα υπηκόου Ξενοφώντα Μαρτίνη ανατέθηκε με απευθείας ανάθεση από το Μέγαρο Μαξίμου η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την αρτιότερη παρακολούθηση της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και της προόδου των κεντρικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με σκοπό την εισήγηση προτάσεων αποτελεσματικότερης λειτουργίας.

Η Golden Gate Partners Sàrl που συστάθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2025 έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών και συμβουλευτικής σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που περιλαμβάνουν τη στρατηγική και τη διακυβέρνηση επιχειρήσεων, την οργάνωση, το executive coaching, τα χρηματοοικονομικά με ιδιαίτερη έμφαση σε συμβουλές για συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες, την καινοτομία, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τις επιχειρησιακές λειτουργίες, τους ανθρώπινους πόρους και την υποστήριξη διεθνοποίησης εταιρειών.

Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος της Golden Gate Partners Sàrl είναι ο Ξενοφών Μαρτίνης, κάτοικος του παραθαλάσσιου υπέροχου χωριού Lutry, στο καντόνι του Vaud.

Ο κ. Μαρτίνης έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας για την Κρατική Ακίνητη Περιουσία, την Προστασία της και την Αξιοποίηση της (Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ), σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο συστάθηκε το 2011 με σκοπό την προαγωγή διαλόγου και λύσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων.

Ν.Α.

