Γιατί καθυστερεί η αντικατάσταση του Βεσυρόπουλου

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ προτείνεται από την ηγεσία και ψηφίζεται σε συνεδρίαση της ΚΟ.

Ο αντικαταστάτης του εκλιπόντος Απ. Βεσυρόπουλου δεν έχει ακόμη προταθεί όχι μόνο επειδή είναι ένα άχαρο και στρεσογόνο πόστο, χωρίς άμεσο πολιτικό όφελος. και επομένως δεν υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι.

Ο ουσιαστικός λόγος είναι ότι, όπως όλα δείχνουν, η συνεδρίαση της ΚΟ μεταφέρεται για μετά τη ΔΕΘ προκειμένου να γίνει στο πανηγυρικό κλίμα που θα έχουν δημιουργήσει οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες.

Γιατί αν γίνει πριν, μπορεί να ειπωθούν και δυσάρεστα πράγματα.

Α.Σ.