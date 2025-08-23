Games
Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του (εικόνες)

Κηδεία Απόστολου Βεσυρόπουλου: Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του (εικόνες) Φωτογραφία: Eurokinissi
Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ο επικήδειος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έγινε σήμερα στις δώδεκα το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Το τελευταίο «αντίο» του είπαν η οικογένειά του, φίλοι και συνεργάτες του, παρουσία μελών της κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης της Ημαθίας και τοπικών φορέων.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε αιφνίδια την Πέμπτη 21 Αυγούστου από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε οικογενειακώς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του και της κοινωνικής του ζωής.

Σε μήνυμα της η οικογένεια του ανέφερε: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».

Ο επικήδειος λόγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Συντετριμμένος αποχαιρετώ σήμερα, εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ολόκληρη την παράταξή μας, τον πολυαγαπημένο μας Αποστόλη.

Για το πολιτικό του έργο θα μιλήσουν πολλοί. Η παρουσία τόσων συμπολιτών του σήμερα στην εξόδιο ακολουθία είναι η καλύτερη απόδειξη του πόσο αγαπητός ήταν εδώ στον τόπο του, στην Ημαθία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξάνδρεια, το πόσα πολλά προσέφερε, το πώς εσείς τον τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας.

Εγώ θα τον θυμάμαι πάντα όχι απλά ως ένα άξιο στέλεχος, ως έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το κόμμα και την κυβέρνηση από νευραλγικές θέσεις: ως Υφυπουργός Οικονομικών επί μία τετραετία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής μείωσης φόρων και έχει και αυτός το δικό του μερίδιο στις επιτυχίες εκείνης της εποχής.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα, όμως, νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε τον Αποστόλη για το χαμόγελό του, γι’ αυτή την όμορφη θετική ενέργεια την οποία εξέπεμπε. Και όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του, νομίζω όλοι είπαμε μια κουβέντα: «Έφυγε το καλύτερο παιδί».

Έτσι νομίζω θα τον θυμόμαστε όλοι: ως έναν καλό άνθρωπο, χαμογελαστό, προσηνή, που νοιαζόταν για τους συνανθρώπους του, για τους συμπολίτες του, για την παράταξη την οποία υπηρέτησε με τόσο μεγάλη ενέργεια και τόσο μεγάλη θετικότητα, ως Βουλευτής, ως Υφυπουργός, ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Θα είναι μεγάλο το κενό το οποίο θα αφήσεις πίσω, αγαπητέ μας Αποστόλη.

Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στη Χρύσα, στην Καίτη, στον Βασίλη, στην οικογένειά του, να είστε δυνατοί, να τιμάτε τη μνήμη του. Και να τον αποχαιρετήσω μόνο με τέσσερις λέξεις: ''Ψηλέ'', θα μας λείψεις».

Απόφοιτος δημοσίων σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με οικονομικές σπουδές στο βιογραφικό του, θήτευσε σε μια σειρά από θέσεις ευθύνης, μεταξύ αυτών, του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία. Παλαιότερα, είχε υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση, ως νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Από το 2004 έως και το 2008 εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας- Πέλλας- Πιερίας, Από το 2010 ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εξελέγη, για πρώτη φορά, βουλευτής Ημαθίας με τη ΝΔ στις εκλογές του 2012. Επανεξελέγη και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015. Στις εκλογές του 2019 και του 2023, ήρθε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής στην Ημαθία. Το 2019, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετακινήθηκε στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Συλλυπητήρια για την απώλεια του εξέφρασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου, με επιστολές και ανακοινώσεις, αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγο του και δύο παιδιά.

