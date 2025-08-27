Θερμό φθινόπωρο στα πανεπιστήμια

Η πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει με δόγμα «νόμος και τάξη». Δεν θέλει ιδιαίτερα φαντασία για να υποθέσει κανείς τη συνέχεια.

Με την έναρξη της πανεπιστημιακής χρονιάς θα τεθεί σε εφαρμογή η πρόβλεψη του τελευταίου νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας που μετατρέπει σε ιδιώνυμο οποιοδήποτε αδίκημα συντελείται μέσα σε πανεπιστήμιο. Θα ισχύει, δηλαδή, ότι ισχύει και για τα γήπεδα.

Αυτό στην πράξη σημαίνει αυστηροποίηση ποινών και ενίσχυση της καταστολής.

Μέχρι το τέλος του μήνα, άλλωστε, οι πρυτάνεις θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα σχέδια ασφαλείας για τα ΑΕΙ.

Α.Σ.