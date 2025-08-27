Η προειδοποίηση Μαρκόπουλου για τον Τσίπρα

Γιατί ο «γαλάζιος» βουλευτής διαφοροποιείται από το Μαξίμου.

Το μήνυμα πως «δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα» αποστέλλει στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος δεν είναι δα και ...φίλος του πρώην πρωθυπουργού, ακριβώς το αντίθετο.

Δήλωσε στον «Αθήνα 9,84» ο «γαλάζιος» βουλευτής της Β΄ Πειραιά: «Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολλαπλά κριθεί και έχει κριθεί αρνητικά. Ο ελληνικός λαός καταδίκασε ξεκάθαρα τις πολιτικές του. Ωστόσο, είναι πρώην πρωθυπουργός και αυτό έχει τη σημασία του. Πρέπει να τον προσέξουμε, στρατηγικά, ως πολιτικό αντίπαλο. Δεν είναι τυχαίο ότι χτίζει μεθοδικά ένα νέο προφίλ, χωρίς βέβαια να έχει απολογηθεί για τα λάθη του. Το βιβλίο που ετοιμάζει μάλλον θα περιστρέφεται γύρω από την πρωθυπουργική του θητεία, αλλά κάποτε θα πρέπει να απολογηθεί και για τα λάθη του. Όλα αυτά, όπως και η συνέντευξή του στη "Le Monde" δείχνουν ότι έχει ένα σχέδιο. Εκτιμώ ότι δεν πρέπει να τον υποτιμήσουμε. Έχει πολλά ελαττώματα, αλλά και χαρίσματα … Πιστεύω πως τον ενδιαφέρει πιο πολύ ο χώρος του ΠΑΣΟΚ και όχι του ΣΥΡΙΖΑ».

Το εντυπωσιακό είναι πως και άλλοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος έχουν αποστείλει παρόμοια μηνύματα στο Μαξίμου...

Β.Σκ.