Όχι σε αλλαγή του εκλογικού νόμου από την αντιπολίτευση

Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, αλλά δέχεται εισηγήσεις για το αντίθετο και, σύμφωνα με τις διαρροές που γίνονται από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχει αλλάξει γνώμη αλλά για πρώτη φορά ακούει.

Στα κομματικά επιτελεία της αντιπολίτευσης θεωρούν πιθανή μια τέτοια εξέλιξη προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης, με την επίκληση της ανάγκης για πολιτική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, δεν υπάρχει διάθεση για συναίνεση. Στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, η τάση είναι για «όχι» με ταυτόχρονη καταγγελία αντιθεσμικότητας.

Α.Σ.