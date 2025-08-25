Games
Το ΠΑΣΟΚ ακούει Μακεδόνα

Η εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη θα είναι εστιασμένη στο δημογραφικό και όποιος το σκέφτηκε υπήρξε διορατικός γιατί με τόσα σχολεία να αναστέλλουν τη λειτουργία τους ελλείψει μαθητών το πρόβλημα αναδεικνύεται με δραματικό τρόπο.

Με μια συναυλία του Κώστα Μακεδόνα θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο.

Η εκδήλωση θα είναι εστιασμένη στο δημογραφικό και όποιος το σκέφτηκε υπήρξε διορατικός γιατί με τόσα σχολεία να αναστέλλουν τη λειτουργία τους ελλείψει μαθητών το πρόβλημα αναδεικνύεται με δραματικό τρόπο.

Το ΚΚΕ έχει το πλεονέκτημα στη διοργάνωση επιτυχημένων συναυλιών, με μεγάλη απόσταση από τα άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει μια δική του παράδοση πολιτιστικών γεγονότων, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν καλλιτέχνη του «μεσαίου χώρου», δηλαδή του έντεχνου αλλά και του (με την καλή έννοια) εμπορικού τραγουδιού, του κλασικού αλλά του μοντέρνου - με άλλα λόγια, κάτι σαν αυτό που θέλει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ.

Α.Σ.

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η υγειονομική τραγωδία στη Γάζα με αριθμούς

Καστανή ή λευκή ζάχαρη: Ποια είναι καλύτερη για την υγεία;

Michelle Maros στο HS: «Κάθε δυσκολία στη ζωή είναι ένα μάθημα»

6 αντιφλεγμονώδεις συνταγές που αξίζει να δοκιμάσετε

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

