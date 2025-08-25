Το ΠΑΣΟΚ ακούει Μακεδόνα

Η εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη θα είναι εστιασμένη στο δημογραφικό και όποιος το σκέφτηκε υπήρξε διορατικός γιατί με τόσα σχολεία να αναστέλλουν τη λειτουργία τους ελλείψει μαθητών το πρόβλημα αναδεικνύεται με δραματικό τρόπο.

Με μια συναυλία του Κώστα Μακεδόνα θα ολοκληρωθεί η εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο.

Το ΚΚΕ έχει το πλεονέκτημα στη διοργάνωση επιτυχημένων συναυλιών, με μεγάλη απόσταση από τα άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει μια δική του παράδοση πολιτιστικών γεγονότων, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν καλλιτέχνη του «μεσαίου χώρου», δηλαδή του έντεχνου αλλά και του (με την καλή έννοια) εμπορικού τραγουδιού, του κλασικού αλλά του μοντέρνου - με άλλα λόγια, κάτι σαν αυτό που θέλει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ.

Α.Σ.