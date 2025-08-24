Games
Ο Πληροφοριοδότης

Η σιωπή του Βορίδη

Η σιωπή του Βορίδη Φωτογραφία: Eurokinissi
Ενώ ο ο επίσης προερχόμενος από τον ΛΑΟΣ Αδ. Γεωργιάδης στηρίζει δημόσια και μαχητικά τον Θ. Πλεύρη, ο Μ. Βορίδης στέκεται μακριά.

Με το θόρυβο γύρω από το μεταναστευτικό να εντείνεται διαρκώς, λόγω των αλλεπάλληλων επιδείξεων πυγμής από τον Θάνο Πλεύρη που κατάφερε να στρέψει εναντίον του τον ΟΗΕ, προκαλεί εντύπωση η σιωπή του προκατόχου του Μάκη Βορίδη.

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν αυτός που έκανε την τραμπικού τύπου στροφή στο μεταναστευτικό και αποχώρησε λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ παραδίδοντας στον άλλοτε συνοδοιπόρο του στον ΛΑΟΣ, Θάνο Πλεύρη, για να συνεχίσει στο δρόμο που είχε ανοίξει.

Όμως, ενώ ο ο επίσης προερχόμενος από τον ΛΑΟΣ Αδ. Γεωργιάδης στηρίζει δημόσια και μαχητικά τον Θ. Πλεύρη, ο Μ. Βορίδης στέκεται μακριά. Η αποστασιοποίησή του έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση σε βουλευτές της ΝΔ, που το επεσήμαναν στη στήλη, ώστε κάποιοι αναρωτιούνται μήπως πρόκειται και για μια γενικότερη αποστασιοποίηση του πρώην υπουργού που θα εκδηλωθεί και με άλλους τρόπους προσεχώς.

Α.Σ.

