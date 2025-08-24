Ούτε λέξη για τις γυναικοκτονίες

Αλήθεια, ποια είναι η αρμόδια υφυπουργός; Και πώς ονομάζεται η ΓΓ Ισότητας; Μην κουράζεστε, δεν θα το βρείτε χωρίς να γκουγκλάρετε.

Μέχρι την νομοθέτηση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, η κυβέρνηση έδειχνε στοιχειώδη ευαισθησία για τα θέματα έμφυλης βίας, αφού άλλωστε καθιερώθηκε και υφυπουργείο ισότητας στο υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.

Από τότε που εγκαταλείφθηκε η ατζέντα του δικαιωματισμού, επειδή κρίθηκε ότι είχε πολιτικό κόστος για τη ΝΔ, οι γυναικοκτονίες έπαψαν να τους απασχολούν. Αλλωστε, όταν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντ. Τραμπ ήρθε στη μόδα, για τη δεξιά παγκοσμίως, ο πόλεμος με τη woke κουλτούρα.

Το ότι έπαψαν να μιλούν για τις γυναικοκτονίες, δεν σημαίνει ότι έπαψαν και να γίνονται. Κάθε άλλο. Στις 15 φτάσαμε αισίως για το 2025, μέχρι στιγμής.

Α.Σ.