Προληπτικά πυρά

Η χθεσινή μέρα είχε μεταξύ πολλών άλλων ένα ελληνικό παράδοξο που μόνο απαρατήρητο δεν πέρασε σε επιχειρηματικά και δημοσιογραφικά θερινά πηγαδάκια.

Συστοιχία ενημερωτικών ιστοσελίδων εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη γιατί τόλμησε να απευθύνει, όπως ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας, επίσημα ερωτήματα στους άμεσα ενδιαφερόμενους- και όχι στα Μέσα - προτού δημοσιεύσει ρεπορτάζ στο insidestory για το κυοφορούμενο επιχειρηματικό deal Crediabank - HSBC Μαλτας.

Τι λέει το ρεπορτάζ δεν γνωρίζουμε και μάλλον ουδείς γνωρίζει, πέραν ίσως από όσους επέδειξαν τέτοια σπουδή να απαξιώσουν τον δημοσιογράφο για ένα ρεπορτάζ που δεν έχει καν δημοσιευθεί.

Ο συγχρονισμός ωστόσο έχει ενδιαφέρον πολλαπλής ανάγνωσης.

