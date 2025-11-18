Κανένα επίσης πρόσωπο από εκείνα τα οποία ο Θανάσης Κουκάκης δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας.

«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» ήταν η δημοσιογραφική έρευνα του Θανάση Κουκάκη για τη Δικαιοσύνη καθώς ουδέποτε αξιοποιήθηκαν τα αποκαλυπτικά στοιχεία που είχε προσκομίσει στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ωστόσο όλα τα σημαντικά έγγραφα τα οποία από το Φεβρουάριο του 2024 είχε παραδώσει ο δημοσιογράφος στα χέρια του τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση που διενεργούσε την έρευνα, παρέμειναν στο συρτάρι. Κανένα επίσης πρόσωπο από εκείνα τα οποία ο Θανάσης Κουκάκης είχε κατονομάσει πως συμμετείχαν στην «επιχείρηση επιμόλυνσης των κινητών, δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας!

Συνεχίζοντας για δεύτερη ημέρα την κατάθεσή του ο κ. Κουκάκης τόνισε πως αν όλα αυτά τα στοιχεία είχαν αξιοποιηθεί ίσως να βρισκόμαστε σε άλλο δικαστήριο, υπονοώντας πως η δίκη δεν θα αφορούσε αδικήματα πλημμεληματικού αι μόνο χαρακτήρα.

Καθοριστική όμως για την εξέλιξη της υπόθεσης αποδείχτηκε πως ήταν, σύμφωνα με το δημοσιογράφο, και η στάση που κράτησαν τα άλλα θύματα των υποκλοπών τα οποία δεν το κατήγγειλαν.

«Υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των θυμάτων, αλλά δεν θέλουν να αποκαλύψουν ότι έχουν πέσει θύματα. Όμως αν κληθούν από το δικαστήριο μπορεί να το πουν», ανέφερε ο κ. Κουκάκης. «Εάν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο ύψος του τότε όλοι οι υπεύθυνοι θα δικάζονταν για τις καταίσχυντες πράξεις τους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας επίσης σε ερώτηση του δικηγόρου του, Ζαχαρία Κεσσέ, εάν όλα τα θύματα των υποκλοπών κλήθηκαν να καταθέσουν, ο μάρτυρας είπε πως εάν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο ύψος του τότε όλοι οι υπεύθυνοι θα δικάζονταν για τις «καταίσχυντες πράξεις τους» και πρόσθεσε:

«Από το καλοκαίρι του 2023, η Αρχή απέστειλε σε 93 παραλήπτες, εκ των οποίων 87 είναι φυσικά πρόσωπα, ενημερωτικά, ότι είχαν παρακολουθηθεί, δυστυχώς πάρα πολύ λίγοι κατέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Μία μεγάλη κατηγορία που είναι πολιτικά πρόσωπα δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να ριχθεί φως στην υπόθεση, κάποιοι το έκαναν από συμφέρον, κάποιοι από φόβο. Ο κ. Βορίδης επικαλέστηκε ότι γινόταν προανάκριση και κρύφτηκε πίσω από αυτό, υπήρχε και ο Άδωνις Γεωργιάδης που είπε δεν με νοιάζει. Αν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ήδη οι υπεύθυνοι θα αντιμετώπιζαν τις ευθύνες τους για αυτές τις καταίσχυντες πράξεις».

Ο Θανάσης Κουκάκης επανέλαβε ότι όλα τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ήταν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας, κατά την οποία είχαν μιλήσει και πολλά στελέχη των ελεγχόμενων εταίρων. Υπογράμμισε δε πως όλες οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από την Αμερική στους κατηγορούμενους και τις εταιρείες που εκπροσωπούν είναι προσβάσιμες στις βάσεις δεδομένων των Αρχών . «Αναφορικά για τις κυρώσεις από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ,με βάση την ενημέρωση που είχαμε, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις αρχές, να παραδεχθούν τις αξιόποινες πράξεις και αφού αναγνωριστεί η μεταμέλεια να βγουν από τον πίνακα των κυρώσεων, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής», πρόσθεσε..

Απαντώντας δε σε ερώτηση για τη διαχείριση του υποκλαπέντος υλικού, ο κ. Κουκάκης είπε: «Η πλειονότητα του υλικού από τις υποκλοπές πήγαιναν σε γραφείο του Λαβράνου στο Ψυχικό.Και τελικά διαχεόταν το υλικό αυτό προς την πλευρά του κυρίου Δημητριάδη».

Η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη θα συνεχιστεί στις 26 Νοεμβρίου με ερωτήσεις της υπεράσπισης.