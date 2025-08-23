Games
Ο Πλεύρης ανακατεύει και την οικογένεια Μητσοτάκη

Ο Πλεύρης ανακατεύει και την οικογένεια Μητσοτάκη Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Στον κατάλογο των υπογραφόντων περιλαμβάνεται και η οργάνωση Home Project, στο ΔΣ της οποίας είναι μέλος η πανεπιστημιακός Αντιγόνη Λυμπεράκη, εξαδέλφη του πρωθυπουργού.

Η ActionAid, μια οργάνωση την οποία σύστησε η αδελφή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Μητσοτάκη το 1998, είναι μία από τις 68 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που, με επιστολή τους στον Κ. Μητσοτάκη, του ζητούν να αποδοκιμάσει τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για τις απαξιωτικές δηλώσεις του σχετικά με τις ΜΚΟ που ασχολούνται με το προσφυγικό.

Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είχε διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί δέκα χρόνια (2007 – 2017), πάντα σε εθελοντική βάση, και στη συνέχεια αποχώρησε.

Πολιτική

Κοινή Επιστολή Οργανώσεων και Δικτύων της Κοινωνίας των Πολιτών στον Πρωθυπουργό

