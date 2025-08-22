«Ντρίμπλα» από τον Μάντζο

Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει άμεσα ειδική συζήτηση για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους.

Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να θυμίσει τη θέση του κόμματός του για το παλαιστινιακό, διευκολύνοντας τον Ν. Ανδρουλάκη στην προσπάθειά του να αποφύγει τον Σ. Φάμελλο.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει «άμεσα ειδική συζήτηση για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους».

Αυτό που αποφεύγουν να θυμίζουν είναι ότι εκείνη η απόφαση πάρθηκε στην ολομέλεια της Βουλής τον Δεκέμβριο του 2015 με πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Α.Σ.