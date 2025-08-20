Games
Το ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνά Βορίδη - Αυγενάκη

Το ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνά Βορίδη - Αυγενάκη Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Θα καταθέσει εκ νέου αίτημα για τη σύσταση Προανακριτικής, εφόσον σταλούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αποφασίσει να καταθέσουν εκ νέου αίτημα για τη σύσταση Προανακριτικής, εφόσον σταλούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Θα πάρουν μέρος στην Εξεταστική, το φθινόπωρο, με μαχητικότητα και διάθεση να ακυρώσουν την προσπάθεια συμψηφισμού που θεωρούν ότι κάνει η ΝΔ, βάζοντας στο στόχαστρο τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λ. Αυγενάκη.

Για την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το «φέρτε πίσω τα κλεμμένα» δεν αρκεί για να κλείσει η υπόθεση και θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση όσες παράνομες επιδοτήσεις και αν ανακτηθούν.

Α.Σ.

