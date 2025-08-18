Games
Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στη Μελάνια

Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στη Μελάνια
Ο Ζελένσκι έδωσε στον Τραμπ επιστολή, αλλά διευκρίνισε «δεν είναι για εσάς».

Τις πρώτες στιγμές της συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ γραφείο, ο Ουκρανός πρόεδρος θέλησε να ευχαριστήσει την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

«Πολλά ευχαριστώ στη σύζυγό σας, που υπέγραψε επιστολή στον Πούτιν για τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στη Μελάνια Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός πρόεδρος παρέδωσε στον Αμερικανό ομόλογό του μία επιστολή από τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα.

«Δεν είναι για εσάς, αλλά για τη σύζυγό σας», διευκρίνισε ο Ζελένσκι και γέλασε, ενώ ίδια ήταν και η αντίδραση του Τραμπ.

