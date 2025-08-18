Ερωτήματα για το κόστος των περιπτέρων των υπουργείων στη ΔΕΘ

Δείτε πόσο θα κοστίσει το περίπτερο στη ΔΕΘ του υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπ. Ανάπτυξης.

Την προσοχή μας τράβηξε το «χάσμα» στο κόστος συμμετοχής δύο βασικών υπουργείων στην εφετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάθεσης, το υπουργείο Ανάπτυξης θα δαπανήσει 297.504,93 ευρώ (με ΦΠΑ) για την παρουσία του στο Περίπτερο 7 της ΔΕΘ, σε χώρο 550 τ.μ., καλύπτοντας υπηρεσίες παραχώρησης, φύλαξης, καθαριότητας και λοιπές ανάγκες της διοργάνωσης.

Αντίθετα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καταβάλει 70.050,70 ευρώ (με ΦΠΑ) για έκταση 314 τ.μ., με αντίστοιχες παροχές.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακή, καθώς η συνολική δαπάνη του υπουργείου Ανάπτυξης αποδεικνύεται 4,25 φορές μεγαλύτερη, ενώ το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε περίπου 540 ευρώ, σχεδόν 2,4 φορές υψηλότερο από τα 223 ευρώ ανά τ.μ. που αντιστοιχούν στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών.

Η απόκλιση αυτή, παρότι αφορά παρόμοιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα...

Θ.Κ.