Μετακλητός του Χατζηδάκη ο Μουσουρούλης

Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι πως οι κ.κ. Χατζηδάκης και Μουσουρούλης έχουν ένα ακόμη κοινό.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1030/ΥΟΔΔ/11.08.2025) η απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, με την οποία διορίζεται ο Κωστής Μουσουρούλης, από την 1η Αυγούστου 2025, σε θέση μετακλητού συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του, με αποδοχές του 13ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας ΠΕ. Η φιλία Χατζηδάκη και Μουσουρούλη είναι πολύχρονη και έχουν συνεργασθεί από πολλά «μετερίζια».

Για όσους δεν το γνωρίζουν ο Κωστής Μουσουρούλης είναι πρώην υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας στα υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και πρώην βουλευτής Χίου με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει διατελέσει ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι πως οι κ.κ. Χατζηδάκης και Μουσουρούλης έχουν ένα ακόμη κοινό. Ήταν και οι δύο στόχοι παρακολούθησης από ΕΥΠ και Predator τη διετία 2020 -2022.

Θ.Κ.