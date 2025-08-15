Games
Μετακλητός του Χατζηδάκη ο Μουσουρούλης

Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι πως οι κ.κ. Χατζηδάκης και Μουσουρούλης έχουν ένα ακόμη κοινό.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1030/ΥΟΔΔ/11.08.2025) η απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, με την οποία διορίζεται ο Κωστής Μουσουρούλης, από την 1η Αυγούστου 2025, σε θέση μετακλητού συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του, με αποδοχές του 13ου μισθολογικού κλιμακίου της κατηγορίας ΠΕ. Η φιλία Χατζηδάκη και Μουσουρούλη είναι πολύχρονη και έχουν συνεργασθεί από πολλά «μετερίζια».

Για όσους δεν το γνωρίζουν ο Κωστής Μουσουρούλης είναι πρώην υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικός Γραμματέας στα υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και πρώην βουλευτής Χίου με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έχει διατελέσει ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι πως οι κ.κ. Χατζηδάκης και Μουσουρούλης έχουν ένα ακόμη κοινό. Ήταν και οι δύο στόχοι παρακολούθησης από ΕΥΠ και Predator τη διετία 2020 -2022.

Θ.Κ.

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β' Τριμήνου / Α' Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Μάχη της διαδοχής στη ΝΔ: Από το παρασκήνιο στο προσκήνιο

Ο Χατζηδάκης, ο Πιερρακάκης και η μείωση των χρεώσεων στα ΑΤΜ, η (μη) διαβούλευση με την ΕΚΤ, η επίπτωση στην ΔΙΑΣ, η έξοδος της Πειραιώς από την Cashflex και η συμφωνία των ιδρυτών της V+O

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή κόντρα Ανδρουλάκη-Χατζηδάκη για την εξεταστική της ΝΔ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κυνηγητό» όσων πήραν παράνομα επιδοτήσεις υπόσχεται και ο Χατζηδάκης

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

