Διακοπές στα κρυφά για τους πολιτικούς αρχηγούς

Ασφαλώς και οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να κάνουν διακοπές, είναι σαχλός λαϊκισμός να γίνονται σχόλια για happy traveler και τα σχετικά, όμως η διαφάνεια είναι απαραίτητη στη δημόσια ζωή, ακόμη και όταν πρόκειται για θέματα υγείας, πόσο μάλλον για διακοπές.

Είναι κάπως αστείο αλλά φέτος το καλοκαίρι οι πρόεδροι των κομμάτων προσπαθούν να περάσουν απαρατήρητοι στις διακοπές τους, προφανώς για να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι καλοπερνάνε ενώ οι πολλοί πολίτες δυσκολεύονται.

Ετσι, δεν ανακοινώνουν πότε φεύγουν και για πού, ούτε βέβαια για πόσο, ενίοτε κάνουν και κάποια πολιτική εμφάνιση (πχ στον οινοποιητικό αγροτικό συνεταιρισμό στη Σάμο ο Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση αλληλεγγύης για τη Γάζα στην Φολέγανδρο ο Φάμελλος).

Παραθεριστές μετέφεραν στη στήλη ότι εθεάθη στην Πάτμο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, άλλοι ότι συνταξίδευαν με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον σύντροφό της, βουλευτή, Διαμαντή Καραναστάση σε πλοίο που πηγαίνει από τον Πειραιά στις Κυκλάδες.

Αν δεν είχε φίλους η στήλη παντού, δεν θα μάθαινε ότι πέρασε λίγες μέρες στη Σέριφο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ούτε ότι μετά τη Σάμο όπου βρίσκεται προγραμματίζει να μεταβεί στη Ρόδο με αφορμή έναν γάμο παλιού συνεργάτη.

Είναι ένα κόστος που πληρώνουν οι πολιτικοί που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και αποκτούν αναγνωρισιμότητα. Αλλωστε, αποφασίζουν να εμπλακούν στα κοινά, παρά τις δυσκολίες, γιατί το θέλουν πολύ, όχι γιατί τους κάλεσε η ιστορία.

