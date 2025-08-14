Συνάντηση Χαρίτση - Παπανδρέου «στο μέτωπο»

Πού συμφώνησαν οι δυο άνδρες.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έβγαινε από το επιχειρησιακό κέντρο της Πάτρας όταν ο πρώην πρωθυπουργός, βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ έμπαινε.

Και οι δύο είχαν ήδη συζητήσει με πυρόπληκτους, πυροσβέστες, εθελοντές, αυτοδιοικητικά στελέχη.

Συμφώνησαν ότι χωρίς εθνικό σχέδιο για την πολιτική προστασία, με αυξημένους πόρους και ενίσχυση μόνιμου προσωπικού, με έμφαση στην πρόληψη, δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση.

Ο Αλέξης Χαρίτσης είπε κάποια στιγμή ότι αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι είναι λάθος να δίνεται προτεραιότητα στα εξοπλιστικά και ο Γιώργος Παπανδρέου κούνησε το κεφάλι με τρόπο που δείχνει απογοήτευση.

Α.Σ.