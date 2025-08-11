Games
Έκθετος ο Μπελέρης - Η Ελλάδα στέλνει βοήθεια στην Αλβανία

Έκθετος ο Μπελέρης - Η Ελλάδα στέλνει βοήθεια στην Αλβανία Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Νωρίτερα ο ευρωβουλευτής της ΝΔ είχε επικρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ζητούσε να σταλεί βοήθεια στα χωριά της μειονότητας που καιγόνταν!

Τελικά η Αθήνα παρέχει εναέρια συνδρομή στην Αλβανία με την αποστολή δυο πυροσβεστικών αεροσκαφών για την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στη γειτονική χώρα.

Πάλι καλά που οι αρμόδιοι δεν ρώτησαν τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Φρέντη Μπελέρη.

Ο οποίος με ανακοίνωσή του την Κυριακή κατακεραύνωνε τον ΣΥΡΙΖΑ που ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν έστελνε πυροσβεστικά για βοήθεια στα χωριά της ελληνικής μειονότητας που καίγονταν!

Να θυμίσουμε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε τον Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο, αλλά υποχώρησε κάτω από την πίεση συγκεκριμένων κύκλων και την ανάγκη για ψήφους από την ακροδεξιά...

Τ.Τε.

# TAGS

Σχετικά Άρθρα

