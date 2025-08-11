Ποια Εξεταστική; Προεκλογική καμπάνια για τον Λ. Αυγενάκη

Αισθάνεται σίγουρος ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τη ΝΔ, στο Ηράκλειο όπου εκλέγεται, στις επόμενες εκλογές.

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον έβαλε στο κάδρο των ευθυνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν αλλάζει το πρόγραμμά του και συνδυάζει δουλειά και ευχαρίστηση στην πατρίδα του, την Κρήτη.

Από τις αναρτήσεις του προκύπτει ότι είναι δραστήριος πηγαίνοντας από τοπική εκδήλωση σε εκδήλωση, όπως κάθε αποφασισμένος πολιτευτής.

Την Προανακριτική τη γλίτωσε χάρη στην επιστολική ψήφο και, όπως όλα δείχνουν, η Εξεταστική που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο δεν του προκαλεί άγχος. Αλλωστε, φαίνεται πως αισθάνεται σίγουρος ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος με τη ΝΔ, στο Ηράκλειο όπου εκλέγεται, στις επόμενες εκλογές.

Διαφορετικά, δεν θα έκανε από τώρα προεκλογική καμπάνια για να κρατάει «ζεστούς» τους ψηφοφόρους του.

Α.Σ.