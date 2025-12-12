Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γ. Ξυλούρη.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέλιξη διέταξε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τη στάση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής όπου αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Με βάση τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τη Βουλή στην Εισαγγελία, ξεκίνησε η διενέργεια έρευνας για να διαπιστωθεί αν με την άρνησή του να καταθέσει ο αποκαλούμενος «Φραπές» ενώπιον της Εξεταστικής που εκλήθη για δεύτερη φορά σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος, τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του Γ. Ξυλούρη. Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον νόμο, το αυτόφωρο λήγει απ;oψε τα μεσάνυχτα.

Ετσι, αν μέχρι την εκπνοή του έχει ολοκληρωθεί η αστυνομική προανάκριση τότε κινείται η διαδικασία σύλληψης του Γιώργου Ξυλούρη. Η διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανατέθηκε από τον εισαγγελέα στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα, ωστόσο, με δικαστικούς κύκλους, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να ακολουθηθεί και από την επιτροπή της Βουλής που με βάση τον νόμο έχει ρόλο εισαγγελέα.