Στο προαύλιο του Μουσείου Ακρόπολης, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου), το Μουσείο Ακρόπολης και το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας προσκαλούν τους επισκέπτες και τους ακροατές τους, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στη μαραθώνια συνακρόαση «Οδύσσεια εξ ακοής».

Έπειτα από τη θερμή υποδοχή της περσινής ανάγνωσης της «Ιλιάδας», η συνεργασία των δύο φορέων επιστρέφει στο ομηρικό σύμπαν, ακολουθώντας τα ίχνη του Οδυσσέα.

Στο προαύλιο του Μουσείου Ακρόπολης, φοιτήτριες και φοιτητές της Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άνθρωποι από τον ευρύτερο χώρο των Γραμμάτων και των εκδόσεων, θα απαγγείλουν κατ’ επιλογήν δεκατέσσερις ραψωδίες από την «Οδύσσεια» του Ομήρου, με συντονισμό του καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Βασίλη Π. Βερτουδάκη.

Στη σκιά του Ιερού Βράχου, η περιπέτεια του ανθρώπινου πνεύματος και ο διαχρονικός νόστος για την πατρίδα και την αυτογνωσία θα αναβιώσουν μέσα από τη δωρική και μουσική μετάφραση του Δ. Ν. Μαρωνίτη. Μέρος της πρώτης ραψωδίας θα ακουστεί από τον γενικό διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητή Νικόλαο Χρ. Σταμπολίδη.

Η πρόσβαση για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ η ατμόσφαιρα της συνακρόασης θα μεταφερθεί σε απευθείας σύνδεση από τις συχνότητες του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ και μέσω του διαδικτύου από την ψηφιακή πλατφόρμα του ERT εcho.

Απαγγελία: Μαρία-Ειρήνη Γιαννακοπούλου, Φωτεινή Γκοτζαμπασοπούλου, Θοδωρής Γυφτάκης, Δήμητρα Καταχανά, Λαμπρινή Κατωπόδη, Μαίρη Μανιάτη, Ειρήνη Παλτόγλου, Αντώνης Παναγιώτου, Ελένη Τσολάκη, Δημήτρης Σταμπόλης, Κωστής Τσούτσιας, Χρήστος Φροσυνάκης, Άννα-Μαρία Χριστοφοράτου, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Μυρσίνη Γκανά, Νίκος Ερηνάκης, Μενέλαος Καραμαγγιώλης, Γιώργος Κοροπούλης, Αφροδίτη Κοσμά, Αχιλλέας Κυριακίδης, Δήμητρα Κωτούλα, Κάλλια Παπαδάκη, Δημήτρης, Δημήτρης Πλάντζος, Γιάννης Στρατάκης, Κατερίνα Σχινά, Κυριάκος Χαρίτος και Βασίλης Π. Βερτουδάκης

Παρουσίαση: Πάρις Μέξης, Διονύσης Μαλλούχος, Μάιρα Μηλολιδάκη, Έλενα Μαραγκού, Αφροδίτη Κοσμά

Φωνητική προπαίδευση: Άγης Γυφτόπουλος, Μάρα Καλούδη

Ηχοληψία: Αργύρης Παντελιάδης, Παναγιώτης Στούπης, Σπύρος Ηλιάδης