Νέες μηνύσεις αναμένεται να κατατεθούν το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρία Κεσσέ.

Για νέες μηνύσεις που αναμένεται να κατατεθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών έκανε λόγο ο δικηγόρος θυμάτων, Ζαχαρίας Κεσσές, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και στους δημοσιογράφους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Όπως ανέφερε, έξι από τα 87 πρόσωπα που φέρονται να είχαν στοχοποιηθεί και μέχρι σήμερα δεν είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αναμένεται το επόμενο διάστημα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει προς το παρόν εξουσιοδότηση να αποκαλύψει τα ονόματά τους, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για πρόσωπα «ιδιαίτερης σημασίας για την ουσία της υπόθεσης».

Ο κ. Κεσσές υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση αφορά πράξεις που, κατά την εκτίμησή του, συνιστούν κακουργηματική κατασκοπία. Όπως είπε, περιπτώσεις όπως η φερόμενη παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ κατά τη διάρκεια νατοϊκής συνεδρίασης, του υπουργού Εξωτερικών σε επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία για συμφωνία συνεργασίας, καθώς και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη την ώρα συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, δεν συνιστούν, όπως τονίζει «γενικά αδικήματα», αλλά συγκεκριμένες πράξεις που εγείρουν σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση, ο δικηγόρος των θυμάτων έκανε λόγο για προσπάθεια αποστασιοποίησης της κυβέρνησης από ορισμένα ζητήματα, όπως το ενδεχόμενο συνάντησης του Ταλ Ντίλιαν με τον Γρηγόρη Δημητριάδη ή το αν κάποια κρατική υπηρεσία έχει προμηθευτεί το λογισμικό παρακολούθησης. Κατά τον ίδιο, η παραπομπή στο σχετικό πόρισμα του 2024 είναι «άστοχη», καθώς, όπως είπε στο μεταξύ έχουν προκύψει νέα στοιχεία μέσα από τις 39 συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Ο κ. Κεσσές άσκησε επίσης κριτική στο πόρισμα των εισαγγελέων Ζήση και Αδειλίνη, υποστηρίζοντας ότι «έχει παραδοθεί εδώ και καιρό στη θεσμική ανυποληψία».

Ερωτηθείς αν οι εντολείς του ζητούν να κινηθεί νομικά εναντίον των δύο εισαγγελικών λειτουργών, απάντησε ότι το ζήτημα έχει τεθεί στη συζήτηση, αλλά δεν αποτελεί προς το παρόν βασική προτεραιότητα. Όπως σημείωσε, προτεραιότητα είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η ανάδειξη της αλήθειας, ενώ ενδεχόμενες ευθύνες για παραλείψεις θα εξεταστούν σε επόμενο στάδιο.

Ο ίδιος άφησε παράλληλα αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, χειρίστηκε η Δικαιοσύνη ορισμένα αιτήματα της πλευράς των θυμάτων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι υπήρξε «ηθελημένη τύφλωση» σε ζητήματα όπως η κλήση των θυμάτων για κατάθεση.

Αναφερόμενος στην εταιρεία Intellexa, ο κ. Κεσσές υποστήριξε ότι η εταιρεία φέρεται να έχει λάβει πληρωμές μέσω απόρρητων κονδυλίων, είτε απευθείας είτε μέσω συνδεδεμένων εταιρειών που διαθέτει σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες, όπως οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι. Παράλληλα, ανέφερε ότι –σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί– η Intellexa δεν παρείχε μόνο το λογισμικό Predator, αλλά φέρεται να είχε και πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής του συστήματος, γεγονός που, όπως είπε, θα μπορούσε να σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που συλλέγονταν.